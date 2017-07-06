Orman yangınlarına karşı dikkatli olun çağrısı

Aşırı sıcaklar ve düşük nem nedeniyle Meteoroloji bazı iller için orman yangını uyarısında bulundu

Uyarı yapılan iller ise şöyle: Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur.Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Antalya Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, bölgede bugün havanın açık ve az bulutlu, öğle saatlerinde parçalı bulutlu, iç kesimlerde öğleden sonra mevzii sağanak ve gök gürültülü sağanak geçmesi bekleniyor.En yüksek sıcaklıkların Antalya'da 38, Muğla'da 39, Burdur'da 35, Isparta'da 33 derece olacağı tahmin ediliyor.Rüzgarın kuzey, öğle saatlerinde güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği öngörülüyor.Yüksek sıcaklık nedeniyle çıkabilecek orman yangınlarına karşı dikkatli olunması istendi.