Adalet Yürüyüşü'nü kana bulayacaklardı, kimlikleri ortaya çıktı

CHP liderinin başlattığı Adalet Yürüyüşüne saldırı hazırlığında olan DAEŞ'li teröristlerin kimlikleri belirlendi

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun başlattığı 'Adalet Yürüyüşü'ne katılanlara saldırı planladıkları iddiasıyla Kayseri ve Kocaeli'de düzenlenen operasyonda, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları belirtilen 6 kişi gözaltına alındı.

Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, "Evet, polisimiz güzel bir istihbarat sonucu 6 kişilik DEAŞ militan grubunu gözaltına aldı. Minibüsle konvoya saldıracaklardı. Minibüse AK Parti flamaları koymuşlardı. Büyük bir provokasyon önlendi" açıklamasında bulundu.

'GELİP MİNİBÜS KİRALADI'

Şirket yetkilisi Birol Aydın, "Kendisinin bir inşaat firmasında şoförü olduğu söyleyen Oğuzhan K. saat 20.30 sıralarında gelerek,ağabeyinin yurt dışından geleceğini onu ve çocuklarını karşılamak için bir minibüse ihtiyacı olduğunu söyledi ve bir haftalığına minibüsümüzü kiraladı. Oldukça sakindi. Bugün öğle saatlerinde polisler gelerek kendisinin minibüsü bana kiralarken verdikleri sürücü belgesi ve nüfus cüzdanı suretini istediler. Benim de ifademi aldılar. Aracımızın böyle bir olayda kullanılacak olması bizi üzdü” dedi.

1 KADIN DA GÖZALTINDA

Kayseri’nin Tomarza İlçesi nüfusuna kayıtlı Oğuzhan K.’nın bir inşaat şirketinde beton kamyonu şoförü olduğu belirlendi. Oğuzhan K. ile birlikte büyük eylem hazırlığı içinde bulundukları ve DEAŞ militanı oldukları ileri sürülen Emre E. ve Ali M. ile 1’i kadın kişi daha Kayseri’de gözaltına alındı. Böylece gözaltına alınanların sayısı 6’ya çıktı.

Emniyet kaynakları Oğuzhan Korkmaz’ın, DEAŞ’ın uyuyan hücrelerinden birinde olduğu ve Suriye’den gelen emir üzerine bu eylemi gerçekleştirmek istediği, Emre E. ve Ali M.’ninülke genelinde ses getirecek eylemler yapmaya hazırlandığını belirtti.

SALDIRIYI BÖYLE YAPACAKTI

Kayseri Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlatmış olduğu Adalet Yürüyüşü'nü provake etmek amacıyla ilimizden kiralamış olduğu araçla Kocaeli'ne hareket eden ve burada araç ile yürüyüş yapan kortej üzerine sürmek suretiyle eylem yapma planı içerisinde olduğu tespit edilen O.K. isimli şahıs Kocaeli Emniyeti ile kurulan koordinenin ardından Kocaeli Emniyetince yakalanması sağlanmıştır.

O.K. ile ilimizde irtibat haline olan ve eylemi organize ettiği değerlendirilen 3 şahıs Kayseri TEM Şube Müdürlüğünce gözaltına alınmıştır. Olay ile ilgili tahkikat devam etmektedir" denildi.

Kaynak: Hürriyet