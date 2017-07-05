Adalet Yürüyüşünü kana bulayacaklardı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı Adalet Yürüyüşünde bugün 21. gün. İstanbul'a doğru yol alan kortej Kocaeli'nden geçerken ekiplere saldırı ihbarı yapıldı. İlk kez trafik tamamen kesildi

IŞİD’li oldukları değerlendirilen şahıslar panelvan tipi bir araçta Özel Hareket Polislerinin de katıldığı operasyon ile yakalandı. Operasyon anı kameralara saniye saniye yansıdı.

Gözaltına alınan şahısların IŞİD’li olduğu ileri sürüldü. Zanlıların kalabalığın arasına araç ile dalacağı öğrenildi. İHA’nın haberine göre; aracın içinden ise AKP bayrakları çıktı. Olayın ardından zanlının AKP’li algısı yapmayı planladığı ön görülüyor.

Kaynak: Sözcü