Ana Sayfa | TÜRKİYE 05/07/2017 15:16

İstanbul Adalet Sarayı önünde hareketli dakikalar

Çağlayan Adliyesi

İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen iki şüpheli tam polis aracına bindirilecekken bir anda kaçmaya çalıştı. Bir polis memuru, bunun üzerine havaya bir el ateş açınca vatandaşlar panik içinde koşmaya başladı

Şüphelilerden biri, polis aracına 100 metre mesafede yakalanarak muhafaza altına alınırken, emniyet güçleri diğer şüpheliyi yakalamak için adliye çevresini aramaya başladı.  Şüpheli, Şişli ve Kağıthane Güvenlik Şube Polislerince adliyeye 500 metre mesafede metruk bir binanın arkasına ele geçirildi.

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