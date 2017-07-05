Ana Sayfa | TÜRKİYE 05/07/2017 09:36

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik helikopter destekli operasyon

uyuşturucu operasyonu

İstanbul Çekmeköy'de polis ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik helikopter destekli operasyon düzenlendi

Uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 12 zanlının yakalanması için polis tarafından ilçede daha önce belirlenen 13 adrese sabaha karşı eş zamanlı operasyon düzenlendi.Operasyona narkotik şube ekiplerinin yanı sıra çok sayıda çevik kuvvet ve özel harekat polisi katılıyor.Polis helikopteriyle havadan destek de sağlanan çalışmalar kapsamında şüphelilerin gözaltına alındığı belirtildi.Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda uyuşturucu ve silahların ele geçirildiği öğrenildi.

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