Ana Sayfa | TÜRKİYE 05/07/2017 09:27

Kışladaki gıda zehirlenmesi olayıyla ilgili 1 asker tutuklandı

askerlerin zehirlenmesi

Manisa'da askerlerin zehirlenmesi olayına ilişkin devam eden soruşturma kapsamında 1 asker tutuklandı

Manisa 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası'ndaki gıda zehirlenmesine ilişkin soruşturma kapsamında açığa alınan ve tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 3 askerden biri tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü iki soruşturma kapsamında açığa alınan 6 askerden 4'ü öğle saatlerinde ifade için çağrıldı.Savcılıktaki sorgularının ardından bir asker serbest bırakıldı. Diğer 3 asker ise tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Bu askerlerden biri tutuklandı, diğer 2 asker ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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