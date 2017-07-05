Ana Sayfa | TÜRKİYE 05/07/2017 09:09

ABD'nin başlattığı elektronik cihaz yasağı kaldırıldı

elektronik cihaz yasağı

ABD'nin Türkiye'den gerçekleşen uçuşlarda başlattığı elektronik cihaz yasağı bu sabah itibariyle sona erdi

THY'nin Atatürk Havalimanı'ndan New York'a yaptığı seferiyle ABD'nin New York kentine gitmek üzere havalimanına gelen yolcular, kontuardaki rutin bilet işlemleri sonrasında daha önce yasak kapsamında uçaklara götüremedikleri ve buradaki görevlilere teslim ettikleri elektronik eşyalarını bu kez yanına alabildi.Bazı yolcuların yasağın kalkmasına ilişkin bilgi sahibi olduğu, bazılarının ise durumdan haberdar olmadığı görüldü.

Yolcular, pasaport kontrolünün ardından x-ray cihazlarında rutin güvenlik aramasından geçerek, uçağa gitti. ABD uçuşlarının yapıldığı terminale gelen yolculara, özel yer hizmetleri şirketinin görevlileri tarafından da pasaport kontrolü yapıldı.Daha sonra körüğe giden yolcular ile yanlarındaki çanta ve diğer eşyaları, uçağa girmeden önce iz dedektöründen geçirildi. Yolcular, bu işlemlerin ardından uçağa bindi.

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