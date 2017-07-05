Ana Sayfa | TÜRKİYE 05/07/2017 08:54

Açlık grevindeki eğitimcilerin sağlık durumu kötüye gidiyor

Nuriye Gülmen ve Semih Özakça

Tam 118 gündür açlık grevinde olan tutuklu eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın sağlık durumu her geçen gün kötüye gidiyor

Tutuklanan eğitimci Semih Özakça'in eşi Esra Özakça  Sincan 1 No’lu F Tipi Cezaevi’nde önceki gün görüştü. Esra Özakça, Semih Özakça’nın böbreklerinde ağrılar olduğunu, saçları ve vücudundaki tüylerin dökülmeye başladığını, boynunda çok ağrı olduğunu, kas ağrılarının da yoğunlaştığını ve son iki gündür kendisine dört gazete verildiğini aktardı. 

Nuriye Gülmen’in de sağlık durumunun kötüye gittiğini belirten Esra Özakça, Gülmen’in böbrek ağrısı çektiğini, özellikle sağ böbreğinde çok fazla ağrının olduğunu aktardı. Esra Özakça, “Nuriye avukatlarına karın bölgesinde şiddetli gaz olduğunu anlatmış. Kendisini çok rahatsız ediyormuş. Ayrıca her gün aynı saatte vücudu ateşleniyormuş. Bununla birlikte iğne batması hissi de geliyormuş. Bir süre bu ağrıyla yaşadıktan sonra birden geçiyormuş” diyerek Gülmen’in avukatlarına kollarını kullanabildiği için duyduğu mutluluğu dile getirdiğini söyledi. Semih Özakça’nın telefon hakkı olduğunu söyleyen Esra Özakça, Yüksel Caddesi’nde önceki gün Veli Saçılık’a yapılan sert müdahale ile omzunun kırılmasına ilişkin eşi Özakça’nın çok üzüldüğünü belirtti.

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