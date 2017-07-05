Darbe girişiminin yıl dönümünde demokrasi nöbeti başlayacak

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, darbe girişiminin yıl dönümünde demokrasi nöbetinin başlatılacağı ve bu nöbete Cumhurbaşkanının da katılacağını duyurdu

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın Tarabya'daki Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi'nde düzenlediği basın toplantısında 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümünde yapılacak etkinlik ve faaliyetler hakkında bilgi verdi.

15 Temmuz'la ilgili olarak bir hafta sürecek bir etkinlik programı hazırlandığını söyleyen İbrahim Kalın, programın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bizzat ilgilendiğini kaydetti. Öncelikle Meclis'te özel bir oturum yapılacağını söyleyen Kalın, bu oturuma Erdoğan'ın da katılacağını, Ankara ve İstanbul'da da bir dizi faaliyet yapılacağını ve bunların bir kısmına Cumhurbaşkanı, bir kısmına Meclis Başkanı, bir kısmına Başbakan ve bakanların katılacağını belirtti. Bir hafta boyunca sempozyum, toplantı, kabir ziyaretleri yapılacağını kaydeden Kalın, "15 Temmuz gecesi şehit verdiğimiz noktalarda yapılacak faaliyetler, sergiler, toplantılar ve benzeri faaliyetler yapılacak" dedi.

81 ilde birçok faaliyet yapılacağını söyleyen İbrahim Kalın, "Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla o gece tekrar bir 'demokrasi nöbeti' süreci başlatılacak. Kendisi de bizzat bu demokrasi nöbetine o gece katılacaklar. Şehit yakınları ve gazilerimizle çeşitli vesilelerle bir araya gelmeleri söz konusu olacak" dedi.

Katar krizinde son durum

Bir gazetecinin Katar krizi ve Suudi Arabistan Kralı Selman'ın Hamburg'ta yapılacak G20 Zirvesi'ne katılmayacağını açıklaması hakkındaki sorusu üzerine Kalın şöyle konuştu:

"Bizim öncelikle amacımız, temennimiz bu krizin müzakere yoluyla bir an önce çözülmesi. Bu süreçte Katar'a yönelik ambargonun vatandaşların gündelik hayatını olumsuz yönde etkilemesi neticesinde o mağduriyetleri gidermek için de biz Türkiye olarak hemen adım attık. Gıda sevkiyatı şu anda devam ediyor. Bizim normal ilişkilerimiz de devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımız özellikle Amerika'nın da burada yapıcı bir rol oynaması yönünde çağrıda bulundu. Nitekim bunun sonuçlarını yavaş yavaş görmeye başladığımızı düşünüyorum. Dün Sayın Trump'ın Körfez'deki bazı liderlerle yaptığı görüşmelerden edinilen intiba, yapılan açıklamalarda da bunun artık müzakere yoluyla, yani çözüm yoluna konması konusunda bir mutabakatın giderek güçlendiği anlaşılıyor ki bu sevindirici bir gelişme."

Kaynak: Deutsche Welle Türkçe