Ana Sayfa | TÜRKİYE 04/07/2017 20:32

Çukurca'da çatışma çıktı, yaralı askerler var

çukurcada çatışma

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde terör örgütü PKK ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışma sonucunda 3 asker yaralandı

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre şu ifadelere yer verildi:

“İlimiz Çukurca İlçesi Güvendağı bölgesi güneyi Kuzey Irak Kulika Tepe güneyinden bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan ateşe anında karşılık verilmesiyle çıkan çatışmada 3 askeri personel hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanmıştır. Bölgeye sevk edilen İHA ile Kulika Tepe güneyinde 3, Karasu güneyinde 6 olmak üzere toplam 9 bölücü terör örgütü mensubu F-16 savaş uçaklarıyla yapılan hava harekâtı neticesinde etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede geniş çaplı operasyon devam etmekte olup; konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir.”

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