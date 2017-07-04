Ana Sayfa | TÜRKİYE 04/07/2017 17:39

CHP lideri Kılıçdaroğlu bakın kaç kilo vermiş

kemal kılıçdaroğlu

Ankara Güvenpark'tan Haziran ayında yürüyüşe başlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugüne kadar 5 kilo verdiği tahmin ediliyor

15 Haziran Perşembe günü başlayan 'Adalet Yürüşü' için 20 gündür yollarda olan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugünkü durağı İzmit'ti. Günlerdir yürüyen Kılıçdaroğlu'nun kaç kilo verdiği ise herkes tarafından merak ediliyor. CNN TÜRK Muhabiri Cansu Karadan'nın edindiği bilgilere göre Kılıçdaroğlu'nun kemerinde bir delik daha açıldı. Kemerde açılan bir delik beslenme uzmanlarına göre bir beden zayıflama, yani en az 5 kiloya anlamına geliyor.

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