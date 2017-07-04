Ana Sayfa | TÜRKİYE 04/07/2017 09:29

İstanbul'da 5 bin polisle Yeditepe Huzur uygulaması

yeditepe huzur uygulaması

İstanbul'da "Yeditepe Huzur" adlı asayiş uygulaması kapsamında, 5 bin polis helikopter desteği ile denetim yaptı

İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan öncülüğünde İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlatılan asayiş uygulamasına, narkotik suçlarla mücadele, mali suçlarla mücadele, terörle mücadele, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, özel harekat, çevik kuvvet ve trafik ekiplerinin de aralarında olduğu 5 bin polis katıldı.

Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri yapılan denetimlerde aranan şahıslar, silah, bıçak, uyuşturucu madde taşıyanlar üzerinde duruluyor. Zırhlı araçların da uygulama noktalarında giriş ve çıkışları kapattığı kontrollerde, el çantaları ve valizler de dedektör köpekler eşliğinde kontrol etti.Trafik kontrollerinin de yapıldığı uygulamaya, polis helikopteri de havadan destek verdi.

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