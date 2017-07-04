Ana Sayfa | TÜRKİYE 04/07/2017 09:06

İstanbullular dikkat, sağanak yağış kapıda

istanbulda yağış

Son günlerde hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde olduğu Marmara bölgesinde sıcak hava yerini yağışlı havaya bıraktı

Dün Edirne'den başlayan sağanak yağış ve dolu yağışıyla birlikte hava sıcaklığı 35 dereceden 20’ye kadar düştü. Şiddetli rüzgar ve sağanak yağmur günlük yaşamı olumsuz etkilerken, 10 dakikalık yağış nedeniyle birçok cadde ve sokaklarda su birikintileri meydana geldi. Şiddetli rüzgar nedeniyle Abdurrahman Mahallesi’nde bir apartman çatısından kopan tahta ve çatı malzemeleri kaldırımına düştü. Şans eseri yaralanan olmadı.

İSTANBUL İÇİN DE UYARI YAPILDI

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da hava sıcaklıkları 24 dereceye kadar düşerken, sabah saatlerinde başlayacak olan yağışın akşam saatlerine kadar etkili olacağı bildirildi.

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