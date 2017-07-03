Ana Sayfa | TÜRKİYE 03/07/2017 19:49

Evlilik teklifini ettiği sevgilisini yaralayan şahısla ilgili flaş karar

ingiliz sevgilisini bıçaklayan adam

Kısa bir süre önce evlilik teklifi ettiği sevgilisini öldüren Fatih Z. tutuklandı

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen olayın şüphelisi Fatih Z, adliye çıkışında gazetecilere "pişmanım" dedi.  Savcılık işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen zanlı, çıkartıldığı mahkemece "Vücut bütünlüğünü bozacak şekilde kasten yaralamak" suçundan tutuklandı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Aşçı Fatih Zencir, İngiltere’nin başkenti Londra yaşayan ve süpermarket müdürü olan Faiza Drid’e geçen 18 Nisan’da Milas- Bodrum Havalimanı Dış Hatlar Bölümü’nde kontrol noktasının çıkışında yere çiçekler ve mumlarla İngilizce ’Will you marry me’ (Benimle evlenir misin) yazarak karşılayıp sürpriz evlenme teklifi yapmıştı. Bu manzara ve sürpriz evlilik teklifi karşısında şaşıran Drid duygulanıp Zencir’in boynuna sarılmış ve ardından teklifi kabul edip çevredeki diğer yolcuların alkışları arasında kendisine uzatılan yüzüğü parmağına takmıştı.Ancak bu görüntülerin fazla uzun sürmediği ortaya çıktı. Fatih Zencir, sık sık tartıştığı Drid'le önceki gün 04.00 sıralarında Bitez Sahili’nde buluştu. Bir yandan da içki içen Zencir tartışma sırasında Drid’i cebinden çıkardığı bıçakla boğazı ve yüzünden yaralayıp kaçtı.Drid, ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahale sonrası genç kadın yaralarının derin olması nedeniyle Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilip yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

Kaynak: Hürriyet

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