Havada panik anları uçak havalimanına geri döndü

İstanbul -Stuttgart seferini yapan Türk Hava Yolları (THY)'na ait uçağa kuş çarpması nedeniyle uçağın pilotu havalimanına dönüş yaptı

Türk Hava Yolları’nın TC-JRA kuyruk tescilli Airbus A321 tipi yolcu uçağı saat 16.30’da Stuttgart seferini yapmak üzere Atatürk Havalimanı’ndan havalandı. Uçak havalandıktan kısa bir süre sonra uçağa kuş çarpması nedeniyle uçağın pilotu, Hava Trafik Kontrol Merkezi ile bağlantı kurarak kuş çarpması nedeniyle geri dönüş için izin istedi.İstanbul üzerinden geri dönen ve saat 17.14’de Atatürk Havalimanı’na sorunsuz şekilde iniş yapan uçak kontrol için incelemeye alındı.