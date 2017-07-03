Ana Sayfa | TÜRKİYE 03/07/2017 19:30

Valilik açıkladı sıcak hava nedeniyle 3 gün izin verildi

sıcak hava

Şanlıurfa Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre aşırı sıcaklar nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile kadınlar ile kronik hasta ve engelliler 3 gün izin yapacak

Şanlıurfa'da hava sıcaklığının 50 derecenin üzerinde seyretmesi üzerine valilik kamu ve kuruluşlarında çalışan hamile, kronik hasta ve engellilere yönelik 4 Temmuz’dan itibaren 3 günlük idari izin uygulaması başlattı. Valilikten yapılan açıklamada, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü’nden alınan son hava tahmin raporlarına göre kentteki hava sıcaklığının artmasının beklendiği belirtilerek, “İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplanarak kamuda çalışan hamile bayanların, yüzde 40’tan yukarı engeli olan personelin, kronik (şeker, tansiyon, kalp, beyin)  hastalıkları olanların 3 günlük idari izinli sayılması kararı alınmıştır” denildi.

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