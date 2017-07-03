Sağlık Bakanlığı zehirlenen askerler hakkında açıklama yaptı

Manisa'da askerlerin zehirlenmesi olayıyla ilgili Sağlık Bakanlığından açıklama geldi

Manisa 1. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı’na bağlı kışlalarda 16-17 Haziran’da, askerlerin yedikleri yemeğin ardından zehirlenme şüphesiyle hastalere kaldırılmalarıyla ilgili Sağlık Bakanlığı araştırma raporunda suların temiz çıktığı, yemekte ise mikroorganizma tespit edildiği bildirildi.

Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, 16-17 Haziran’da Manisa 1. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı’ndaki 731 askerin, akşam yemeği sonrası rahatsızlanıp hastanelere kaldırılmasıyla ilgili Sağlık Bakanlığı araştırma raporu hakkında açıklama yaptı.

MİKROORGANİZMA TESPİT EDİLDİ

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Kurum Başkanlığı tarafından gönderilen raporun kendilerine bugün öğleden sonra ulaştığını ve ekleriyle birlikte 140 sayfa olduğunu, fazla inceleyemeden Milli Savunma Bakanlığı’na gönderildiğini dile getiren Vali Güvençer, Bakanlığın açıklamasına göre askerlerin yediği gıdalarda mikroorganizma tespit edildiğini ifade ederek, şunları söyledi:

“Ekleriyle birlikte yaklaşık 140 sayfalık ayrıntılı bir çalışma. Gıdaların hepsi tek tek incelenmiş. Raporları ortaya konmuş. Özetlemesi zor bir rapor. Bundan sonra hem adli hem de idari soruşturma aşamasında raporda yazılan her unsur ayrıntılarıyla değerlendirilecek. Raporun bir kısmını ele alınacak hüküm verilecek bir rapor değil. Bundan sonra adli ve idari soruşturmacılar bu rapordan yola çıkarak sonuca varacaklardır.”

10 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Manisa’daki kışlalarda yaşanan zehirlenmelerin ardından başlatılan soruşturma kapsamında, aralarında subay ve astsubayların da bulunduğu 48 kişi gözaltına alınmış, şüphelilerden yemek şirketi yönetici ve çalışanlarından oluşan 10 kişi tutuklanmıştı.

Kaynak: DHA