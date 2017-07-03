Ana Sayfa | TÜRKİYE 03/07/2017 19:25

Sağlık Bakanlığı zehirlenen askerler hakkında açıklama yaptı

zehirlenen askerler

Manisa'da askerlerin zehirlenmesi olayıyla ilgili Sağlık Bakanlığından açıklama geldi

Manisa 1. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı’na bağlı kışlalarda 16-17 Haziran’da, askerlerin yedikleri yemeğin ardından zehirlenme şüphesiyle hastalere kaldırılmalarıyla ilgili Sağlık Bakanlığı araştırma raporunda suların temiz çıktığı, yemekte ise mikroorganizma tespit edildiği bildirildi.

Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, 16-17 Haziran’da Manisa 1. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı’ndaki 731 askerin, akşam yemeği sonrası rahatsızlanıp hastanelere kaldırılmasıyla ilgili Sağlık Bakanlığı araştırma raporu hakkında açıklama yaptı.

MİKROORGANİZMA TESPİT EDİLDİ

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Kurum Başkanlığı tarafından gönderilen raporun kendilerine bugün öğleden sonra ulaştığını ve ekleriyle birlikte 140 sayfa olduğunu, fazla inceleyemeden Milli Savunma Bakanlığı’na gönderildiğini dile getiren Vali Güvençer, Bakanlığın açıklamasına göre askerlerin yediği gıdalarda mikroorganizma tespit edildiğini ifade ederek, şunları söyledi:

“Ekleriyle birlikte yaklaşık 140 sayfalık ayrıntılı bir çalışma. Gıdaların hepsi tek tek incelenmiş. Raporları ortaya konmuş. Özetlemesi zor bir rapor. Bundan sonra hem adli hem de idari soruşturma aşamasında raporda yazılan her unsur ayrıntılarıyla değerlendirilecek. Raporun bir kısmını ele alınacak hüküm verilecek bir rapor değil. Bundan sonra adli ve idari soruşturmacılar bu rapordan yola çıkarak sonuca varacaklardır.”

10 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Manisa’daki kışlalarda yaşanan zehirlenmelerin ardından başlatılan soruşturma kapsamında, aralarında subay ve astsubayların da bulunduğu 48 kişi gözaltına alınmış, şüphelilerden yemek şirketi yönetici ve çalışanlarından oluşan 10 kişi tutuklanmıştı.

Kaynak: DHA

Avrupa Gazete seri ilanlarınızı yayınlıyor...
İlan vermek için tıklayınız  
ingiliz sevgilisini bıçaklayan adam

Evlilik teklifini ettiği sevgilisini yaralayan şahısla ilgili flaş karar

Kısa bir süre önce evlilik teklifi ettiği sevgilisini öldüren Fatih Z. tutuklandı

Türk havayolları

Havada panik anları uçak havalimanına geri döndü

İstanbul -Stuttgart seferini yapan Türk Hava Yolları (THY)'na ait uçağa kuş çarpması nedeniyle uçağın pilotu havalimanına dönüş yaptı

sıcak hava

Valilik açıkladı sıcak hava nedeniyle 3 gün izin verildi

Şanlıurfa Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre aşırı sıcaklar nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile kadınlar ile kronik hasta ve engelliler 3 gün izin yapacak