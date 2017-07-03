Dikkat, o iller için yangın uyarısı yapıldı

Hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerine çıkmasıyla beraber Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur için yangın uyarısı yapıldı

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Antalya Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava sıcaklığının sahil kesiminde 2 ila 4 derece azalması bekleniyor.Sıcaklığın en yüksek Antalya'da 36, Muğla'da 38, Burdur'da 39, Isparta'da 37, Bodrum ve Fethiye'de 40, Marmaris ile Datça'da ise 38 derece olacağı tahmin ediliyor.Rüzgarın sabah kuzey ve batı, öğle saatlerinden itibaren güneybatı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği öngörülüyor.Batı Akdeniz'de, yüksek sıcaklık ve düşük nem nedeniyle meydana gelebilecek orman yangınları ile olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli davranılması gerektiği uyarısında bulunuldu.