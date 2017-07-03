Ana Sayfa | TÜRKİYE 03/07/2017 13:36

Uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon

uyuşturucu operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şafak vaktinde kent genelinde sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi

İstanbul’da uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonunda bazı şüpheliler gözaltına alındı.Emniyetten konvoy halinde çıkan ekipler, önceden belirlenen adreslere baskın yaptı. Özel harekat polisinin de katıldığı operasyona polis helikopteri de destek verdi. Düzenlenen operasyon sonucunda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından sorgulanmak İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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