Hakkari ve Van'dan acı haber, 2 şehit

Terör örgütü PKK'nın Hakkari ve Van'da tuzakladığı patlayıcı infilak ettirildi. Saldırı sonucunda 1 asker ile 1 güvenlik korucusu şehit oldu, 1 güvenlik korucusu yaralandı

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, Çukurca ilçesinin Güven Dağı bölgesi güneyinde PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir askerin yaralandığı belirtildi.Açıklamada, yaralı askerin sevk edildiği Hakkari Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştüğü bildirildi. Bölgede teröristlere yönelik operasyon sürüyor.

Van'da 1 güvenlik korucusu şehit oldu

Alınan bilgiye göre, Van'ın Çaldıran ilçesinin Tendürek Dağı bölgesinde dün gece terör örgütü PKK'ya yönelik devam eden operasyonda teröristlerce araziye tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etti.Patlamada güvenlik korucuları İsmail Deniz ve Emrullah Çiçek yaralandı.Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'ne kaldırılan güvenlik korucularından Deniz, şehit oldu, Çiçek'in tedavisi sürüyor.