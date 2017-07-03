Ana Sayfa | TÜRKİYE 03/07/2017 09:25

Terör örgütü hedeflerine yönelik dev harekat

hava harekatı

Siirt'in Pervari kırsalındaki terör örgütü hedeflerine hava harekatı düzenlendi

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Siirt'in Pervari kırsalında düzenlenen hava harekatında bölücü terör örgütüne ait iki depo ve bir barınma alanı kullanılamaz hale getirildi.Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Siirt'in Pervari kırsalında icra edilen hava harekatı kapsamında, keşif ve gözetleme vasıtaları ile terör örgütü mensuplarınca saldırı amacıyla kullanıldığı tespit edilen iki depo ve bir barınma alanı, Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları tarafından imha edildi.Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçakları emniyetle üslerine döndü.

 
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