Kılıçdaroğlu, 24 yıl önceki Sivas katliamında katledilenleri anarak, "Adalet Yürüyüşümüzün 18'inci günündeyiz.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, saat 07.00'de Sakarya'nın Erenler İlçesi Dörtyol Mevkii'ndeki mola yerinde açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, 24 yıl önceki Sivas katliamında katledilenleri anarak, "Adalet Yürüyüşümüzün 18'inci günündeyiz. Bugünümüz de hayırlı olur inşallah. Son derece kararlı, azimli, bilinçli bir yürüyüş gerçekleştiriyoruz. Yürüyüşümüze destek veren vatandaşlar da bizim arzu ettiğimiz gibi her türlü provokasyona karşı duyarlılıklarını koruyorlar. O nedenle o yurttaşlarıma da içten teşekkürlerimi gönderiyorum.

Bugün 2 Temmuz Sivas katliamında hayatlarını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum. Madımak’ta hayatını kaybedenler hâlâ adalet arıyorlar. Bizim bu Adalet Yürüyüşü'nün ne kadar anlamlı olduğunu gösteren temel göstergelerden birisidir. Bu bağlamda hiç kimsenin inancından, kimliğinden, siyasi görüşünden ötürü suçlanmaması krimalize edilmemesi bizim en büyük arzumuzdur. İnsanı düşünceleri, fikirleriyle kabul edip, baş tacı etmeliyiz. Onlar ne zaman düşüncelerini açıklarlarsa bu düşüncelere hepimiz ortaklaşa saygı göstermeliyiz. Farklı düşüncelere sahip olabiliriz ama birlikte yaşama irademizi birlikte ortaya koymak zorundayız" dedi.

Kortej Sakarya şehir merkezine girerken üst geçitten kilolarca gül yaprağı atıldı. Güllerin Isparta’dan getirildiği öğrenildi.