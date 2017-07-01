Ana Sayfa | TÜRKİYE 01/07/2017 11:56

O ilçede 3 kıza şok taciz

Son dakika

Ramazan Bayramı tatili için Ayvalık'ı tercih eden 3 kız arkadaş, otelin sahibi ve aynı zamanda işletmecisi olan kişi tarafından kapı aralığından kendilerini izlediğini iddia etti. Şok açıklamalar haberimizde

Avrupa-Ramazan Bayram tatili için Ayvalık'ı tercih eden 3 kız arkadaş, otelin sahibi ve aynı zamanda işletmecisi olan kişi tarafından kapı aralığından kendilerini izlediğini iddia etti.Otel sahibinin kendilerini odalarının kapısının anahtar deliğinden izlediğini fark eden müşteriler, işletmecinin sadece kendilerini değil, oteldeki diğer kadın müşterileri de röntgenlediğini iddia etti. Yaşanan olay sonrası müşteriler otel sahibinden şikayetçi oldular.

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