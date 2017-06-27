Ana Sayfa | TÜRKİYE 27/06/2017 12:55

Bu görüntüden sonra zabıta girişleri durdurdu!

Şile plajına on binlerin akını

Zabıtalar Şile plajına on binlerin akınından sonra girişleri durdurdu.

AVRUPA - Ramazan Bayramı tatilini İstanbul'da geçirenlerin önde gelen terihlerinden biri, aslında ilki Şile sahilleri oluyordu, bu bayram da öyle oldu. Onbinler Şile sahillerine aktı, plajları doldurdu. İlçeye giriş çıkışlarda trafik de durma noktasına geldi. Yoğunluk öylesine arttı ki plaj girişinde görevlendirilen zabıtaların, tatilcileri plajların dolduğu konusunda uyardığı ve geri çevirdikleri görüldü.  Geçtiğimiz yıllara göre gözlerden kaçmayan, en dikkat çekici fark ise plajları dolduranların arasında yabancıların çokluğu oldu. Bunların arasında ilk sırayı Suriyeliler'in aldığı görülüyor. Yabancı uyrukluların çokluğu değil ama sahilde yol açtıkları manzaralara dikkat çekip bu durumdan şikayetçi olduklarını söyleyenlerin sayısı da az değil. 

Avrupa Gazete seri ilanlarınızı yayınlıyor...
İlan vermek için tıklayınız  

Ege'de depremler devam ediyor

En son 12 Haziran'da 6.2 şiddetinde sarsılan Ege'de bugün saat 08.54'te 4.1 şiddetinde bir başka deprem meydana geldi.


Havuz kazasında 5 kişinin hayatını kaybetmişti yeni tutuklamalar var

Korkunç kazada 5 kişinin yaşamını yitirdi. Olayla ilgili gözaltına alındıktan sonra adli kontrolle serbest bırakılan eğlence merkezinin elektrik işlerini yapan firma yetkilisi, itiraz üzerine tutuklandı.Tutuklama sonrası dava genişliyor

şehit haberleri

Bingöl'de yaralanan yüzbaşı şehit düştü

Bingöl'de terör örgütüne yönelik operasyon sonucunda tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan yüzbaşı Arif Kalafat'ın şehit olduğu öğrenildi