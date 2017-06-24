Ana Sayfa | TÜRKİYE 24/06/2017 11:09

Bingöl'de yaralanan yüzbaşı şehit düştü

şehit haberleri

Bingöl'de terör örgütüne yönelik operasyon sonucunda tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan yüzbaşı Arif Kalafat'ın şehit olduğu öğrenildi

Dün gece Genç ilçesi Yeniyazı bölgesinde bölücü terör örgütüne yönelik devam eden operasyon kapsamında, teröristler tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 3 askeri personel yaralanmıştı. Yaralı askerlerden Elazığ'a Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılan yüzbaşı Arif Kalafat tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit yüzbaşını aslen Sinoplu olduğu öğrenildi.

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