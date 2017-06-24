Bingöl'de yaralanan yüzbaşı şehit düştü

Bingöl'de terör örgütüne yönelik operasyon sonucunda tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan yüzbaşı Arif Kalafat'ın şehit olduğu öğrenildi

Dün gece Genç ilçesi Yeniyazı bölgesinde bölücü terör örgütüne yönelik devam eden operasyon kapsamında, teröristler tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 3 askeri personel yaralanmıştı. Yaralı askerlerden Elazığ'a Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılan yüzbaşı Arif Kalafat tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit yüzbaşını aslen Sinoplu olduğu öğrenildi.