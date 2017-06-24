Bakırköy'de iş yerinde korkutan patlama

İstanbul Bakırköy'de bulunan bir iş yerinde meydana gelen patlama sonucunda 1 kişi yaralandı

Osmaniye Mahallesi Cami Sokağı'nda bir tatlıcı dükkanında, doğalgaz kaçağından kaynaklandığı tahmin edilen patlama meydana geldi.Patlamanın yaşandığı dükkanın etrafındaki çok sayıda ev, iş yeri ve otomobilde hasar oluştu.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.Polis ekipleri, iş yerinin çevresinde güvenlik önlemi aldı. İtfaiye görevlileri ise tatlıcı dükkanının bulunduğu binadan bazı vatandaşları tahliye etti.Patlamanın etkisiyle çevredeki çok sayıda ev, iş yeri ve otomobilin camlarının kırıldığı görüldü.Hafif yaralanan bir kişinin ambulansla hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.Olay yeri inceleme ekipleri de patlamanın yaşandığı sokakta çalışma başlattı.

'İş yerinde doğalgaz kullanımı yok'

İGDAŞ'tan yapılan açıklamada, sabah saatlerinde Osmaniye Mahallesi Cami Sokak'taki iş yerinin pastane olarak faaliyet gösterdiği, söz konusu yerde meydana gelen patlamanın doğalgaz kaynaklı olmadığının tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu patlamanın olduğu iş yerinde doğalgaz tesisatı ve kullanımı yoktur. Bununla birlikte, İGDAŞ Doğalgaz Acil Ekipleri tarafından yapılan incelemelerde, patlamanın olduğu iş yeri, bina ve çevresinde yapılan ölçümlerde herhangi bir doğalgaz kaçağına rastlanmamıştır. Olayın kesin nedeni, yapılacak adli soruşturma sonucunda netlik kazanacaktır."