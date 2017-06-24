Ana Sayfa | TÜRKİYE 24/06/2017 08:43

Havuzda elektrik akımına kapılan 5 kişi hayatını kaybetti

havuz

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde havuzda yüzen 3 çocuk ve çocukları havuzdan kurtarmak isteyen 2 kişi elektrik akımına kapılarak can verdi

Çocukları kurtarmak isterken hayatını kaybedenler, işletme sahibi ile oğlu.Anadolu Ajansı, ağır yaralanan 5 kişinin olay yerine çağrılan 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldıklarını, yapılan kalp masajına rağmen kurtarılamadıklarını bildirdi.Ajansın haberine göre, yaralanan bir kişi de aynı hastaneye kaldırıldı.Doğan Haber Ajansı ise jandarmanın olay yerinde yaptığı ilk incelemede, Şerefiye Mahallesi mevkisindeki işletmede kaçak akım rölesinin mevcut olmadığını tespit ettiğini aktardı.Havuzun kenarında metal aksamlara dokunan 2 kişinin de akıma kapıldığı ama bu kişilerin durumlarının iyi olduğu belirtiliyor.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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