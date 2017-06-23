Şanlıurfa ve Trabzon'da askeri araç devrildi, çok sayıda polis yaralı

Şanlıurfa ve Trabzon'da askerleri taşıyan zırhlı aracın devrilmesi sonucunda 13 polis yaralandı

Bu sabah erken saatlerde Siverek - Diyarbakır karayolunun 26’ncı kilometresinde meydana gelen kaza sonucunda Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğanın Harran ziyareti için Şanlıurfa’ya giden özel harekat polislerini taşıyan zırhlı araç, kontrolden çıkıp şarampole devrildi. Kazada araçta bulunan özel harekat polisleri Volkan Durmuşcan, Ragayip Yiğit, Ramazan Unal, Mahmut Ali Bülbül, Yener Er ve İbrahim Azak yaralandı. Yaralı polisler, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından Siverek Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Trabzon'dan da kötü haber geldi

Diğer yandan Trabzon’un Yomra İlçesi’nde kontrolden çıkan polis aracı devrildi, kazada araçta bulunan 7 Özel Harekat polisi yaralandı.Kaza, Yomra İlçesi Devlet Sahil Yolu’nda sabah saatlerinde meydana geldi. Trabzon Adliyesi’ndeki bir konu gereği bölgeye gittiği belirtilen araç, henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, araçta bulunan 7 Özel Harekat polisi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar ile sürücüler devrilen aracın yanına giderek yaralı polisleri çıkarmaya, yardım etmeye çalıştı. Yaralı polisler, ambulanslarla Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.