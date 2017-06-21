Ana Sayfa | TÜRKİYE 21/06/2017 15:33

Askerlerin zehirlenme olayıyla ilgili yemek şirketinin sahibi gözaltında

manisa zehirlenen askerler

Manisa 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası'nda askerlerin zehirlenme olayına ilişkin yemek şirketinin sahibi de gözaltına alındı

Gözaltına alınan Genel müdür, işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.Manisa 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlasında, 17 Haziran'da yemekten sonra çok sayıda asker, kusma ve bulantı şikayetiyle hastanelere kaldırılmış, olayla ilgili soruşturma kapsamında 39 kişi gözaltına alınmış, zanlılardan 25'i adliyeye sevk edilmişti.

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