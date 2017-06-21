Ana Sayfa | TÜRKİYE 21/06/2017 15:26

Ramazan Bayramında havalar nasıl olacak

ramazan bayramında hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son bilgilendirmeye göre, Ramazan Bayramı boyunca hava sıcaklıkları yurt genelinde 3-6 derece üzerinde seyredecek

Meteoroloji tarafından, bayram tatili süresince yurdun kuzey kesimleri yüksek basınç merkezinin, güney kesimleri ise Basra alçak basıncının etkisinde kalacak. Yurt genelinde bayramda yağış beklenmiyor. Bütün bölgelerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklıkları bayram tatili süresince artarak yurt genelinde mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde seyredecek.

Bayram tatili süresince bazı merkezlerdeki en yüksek hava sıcaklıkları şöyle olacak:

Ankara, İstanbul ve Afyonkarahisar 30-33, İzmir, Adana ve Antalya'da 34-37, Samsun, Trabzon ve Erzurum'da 25-28, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da 39-42 derece.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazan ayı boyunca yurdun büyük bir kısmında havanın yağışlı olduğunu anımsatarak, "Ramazan ayında hava sıcakları da mevsim normallerinin 3-5 derece altında seyretti. Bayrama girişimizle birlikte özellikle perşembe gününden başlayarak sıcaklıklar artarak mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Yurt genelinde bayramın yağışsız, sıcak ve güneşli geçmesini beliyoruz." değerlendirmesini yaptı.

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