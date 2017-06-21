Ramazan Bayramında köprü ve otoyollar ücretsiz mi olacak

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, köprü ve otoyolların bayram boyunca ücretsiz olacağını açıkladı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, kamu olarak işlettikleri köprü ve otoyolların, 23 Haziran Cuma gününü 24 Haziran'a bağlayan gece yarısından, 28 Haziran sabah saat 07.00'ye kadar ücretsiz olacağını söyledi.Bakan Arslan, Avrasya Tüneli'ndeki geçişlerde bakiye yetersizliğiyle ilgili SMS uyarısının da, 9 Haziran itibarıyla başladığını aktardı.Bakan Arslan, Kule Restoranda düzenlediği iftar programında, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ramazan Bayramı dolayısıyla kamu olarak işlettikleri köprü ve otoyolların, 23 Haziran Cuma gününü 24 Haziran'a bağlayan gece yarısından itibaren, 28 Haziran Çarşamba sabah saat 7.00'a kadar ücretsiz olacağını belirten Arslan, yap işlet devret modeliyle yaptırılan ve özel sektörün çalıştırdığı tünel, köprü ve otoyolların ücretsiz uygulama haricinde tutulacağını ifade etti.

Bakan Arslan, Avrasya Tüneli'nden geçişlerde uyarı sisteminin olmaması nedeniyle kesilen cazalara ilişkin bir soru üzerine, Karayolları Genel Müdürlüğünce yapılan düzenlenmeyle SMS ile uyarı sisteminin çalıştığını, ancak Avrasya Tüneli'nde SMS uyarısının iletilemediğini ve bunun da sıkıntılara sebep olduğunu kaydetti.

Arslan, "Vatandaşımızın 'kaçak' geçmiş demeyelim de HGS'sinde yeteri kadar bakiye yokken geçmesi ve bunu çok fazla tekrarlaması sonucunda, şimdi bildirimler yapılınca gördük ki çok ciddi rakamlara erişmiş durumda. Dolayısıyla bu SMS bildiriminin Avrasya Tüneli'ndeki sistemde de olmasıyla ilgili işlemler tamamlandı. 9 Haziran itibarıyla oradan geçen misafirlelerimize, sürücülerimize artık SMS gidiyor." diye konuştu.

"Sürücülerimiz HGS bakiyelerini kontrol etsinler"

Sürücülere bakiyelerini internet üzerinden kontrol etmeleri gerektiğini belirterek, uyarıda bulunan Arslan, "Biz SMS göndermeye başladık, SMS onları uyarıyor ama SMS uyarsa dahi onlar yeterli bakiyeyi bulundurmazlarsa, yeterli bakiyeyi bulunduracak işlemi hemen yapmazlarsa, belli bir süre içinde bakiye tamamlandığında otomatik olarak zaten ceza kesilmeden işlem yapılıyor. Sürücülerimizden istirhamımız, bakiyelerini internet üzerinden kontrol etsinler, cezayla muhatap olmasınlar." ifadesini kullandı.

Bakan Arslan, kesilen cezalara ilişkin geriye dönük işlem yapılıp yapılmayacağına dair soruya karşılık da şu değerlendirmeleri yaptı:

"Sadece Avrasya Tüneli'nde değil, diğer köprülerimiz ve otoyollarımızda da yeterli bakiyesi olmayan veya bakiyesini vaktinde tamamlamayıp geçenlerin karşılaştığı cezalar var. Onlarla ilgili bakanlık olarak bizim yetkimiz yok, cezaların affedilebilmesi için kanuni düzenleme gerekiyor. Geçmişte cezaların affıyla ilgili, benzer kanuni düzenlemeler yapıldı. Bakanlık olarak bizim de yapabileceğimiz bunu hükümet seviyesinde tartışmak ve tekrar benzer bir çalışma yapılabilir mi bunu istişare etmek. Geriye dönük problemi çözmek adına böyle bir yolla ilgili istişare edeceğiz ama bizim istirhamımız sürücülerimizin bakiyelerini kontrol etmeleri, eksiklik varsa tamamlamaları. Bakanlar Kurulu'nda konuşup, karar haline getirmeden, kendimi Bakanlar Kurulu'nun yerine koyup 'böyle bir karar alacağız' demek doğru değil. Bütün ayrıntıları etüt edip, Bakanlar Kurulu'nda gündeme getirip, istişare edeceğiz, ona göre bir yol haritası belirleyeceğiz."

Avrasya Tüneli'nden geçen bir sürücüye kesilen 16 bin liralık cezanın ayrıntılarını da inceleyeceğini vurgulayan Arslan, şunları söyledi:

"Eğer sürekli kaçak geçmemişse 16 bin liraya erişemez. Bir sefer bakiyeniz yoktu fark etmediniz, iki sefer yoktu, üç sefer yoktu...16 lira bir kere kaçak geçtiniz 10 kat ceza 160 lira, 10 kere geçtiniz, bin 600 lira, 100 kere geçerseniz 16 bin lira olur. 100 kere geçmek demek de 1 istikamette 3 ay boyunca, 2 istikamette 45 gün boyunca cezalı geçmek demek anlamına geliyor."

Bayramda yol çalışması yok

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki çalışmalar nedeniyle yaşanan trafik sıkışıklığının anımsatılması üzerine Arslan, bundan dolayı vatandaşların önlem almasına ilişkin uyarılar yaptıklarını bildirdi.

Vatandaşın alacağı tedbirin, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki çalışmalar nedeniyle başka güzergahları tercih etmeleri ve toplu taşıma araçlarını kullanmaları olduğunu anlatan Arslan, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün açıldığını ve 80 bin ila 100 bin araçlık trafiğin oraya kaydığını ancak 15 Temmuz Şehitler ile Fatih Sultan Mehmet köprülerinden bu miktarlarda eksilen trafik olmadığını kaydetti.

Bu durumun köprüler rahatlayınca daha fazla kişinin araçlarıyla trafiğe çıkmaya başlamasından kaynaklandığını dile getiren Arslan, "Yine Avrasya Tüneli'ni açtık, şimdi yaklaşık 60 bin araç geçiyor. Geçen haftalarda 45 bin civarındaydı. Bu araçların bir kısmı diğer yerlerden kayıyor bir kısmı insanlar araçlarıyla daha fazla çıkmaya başlıyorlar. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki sıkışıklıktan kaynaklı yaklaşık 180 bin ila 200 bin araç geçerken, 50 bin civarında azalma oldu. Bu hemen diğer yollara kaymıyor, bir kısmında insanlar toplu taşımayı tercih ettiler. Amaç oydu." ifadelerini kullandı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün güçlendirilmesi ve taşıyıcı sistemlerin yenilenmesiyle ilgili çalışmalara değinen Arslan, 1991'den bugüne kadar asfalt yenilemesi, derzlerde sızdırmazlıklar ve çatlakların onarılmasına ilişkin çalışmaların 26 yıl sonra başlatıldığını ifade etti.

Söz konusu çalışmaların belli bir süresinin olduğuna işaret eden Arslan, şöyle konuştu:

"En az sıkıntıyı yaşatacağımız tarihi belirleyerek, 12 Haziran-31 Ağustos arası bu çalışmayı yapıyoruz. Bundan sonraki çalışmalarda artık 2,5 ay kapatmayacağız. 40 santimlik asfaltı kazıyoruz, 25 milimetrelik mastik asfalt yapacağız, onun üzerine ikinci bir 25 milimetrelik taş mastik asfalt yapacağız. Alttaki sızdırmazlık, çatlak onarımlarını tamamen bitirdikten sonra. Bundan sonraki asfalt onarım ihtiyacı hasıl olduğunda üsteki 25 milimetrelik taş mastik asfaltı kaldıracağız ve hemen yerine yeni asfaltı dökeceğiz. Bu da 24 saat sürecek. Dolayısıyla 6 şerit olduğunu düşünürseniz, her iki şeritte bir gün çalışırsak, biz 3 günde bütün bu çalışmayı bitirmiş olacağız. O zaman da en rahat zaman neyse o zaman yaparız çünkü 3 günlük rahat zamanı bulmak kolay, 2,5 aylık rahat zamanı bulma şansımız yok."

Arslan, insanların hayatını rahatlatmak ve çok daha konforlu seyahat etmelerini sağlamak adına çalışma yaptıklarını belirterek, verdikleri rahatsızlıktan dolayı özür diledi.

"Kanal İstanbul ile ilgili çalışmaları belli bir aşamaya getirdik"

Kanal İstanbul Projesi ile ilgili çıkacak malzemeyi değerlendirmek de dahil olmak üzere çalışmaları belli bir aşamaya getirdiklerini belirten Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"1,7 milyar metreküp hafriyat çıkacak, bunun bir kısmını 3. Havalimanının yanındaki kömür ocaklarından kaynaklı bataklıkların doldurulup yeşillendirmede kullanacağız ama yine de çok ciddi bir malzeme kalıyor, o malzemeyi de değerlendireceğiz. Daha önce adalar yapacağız demiştik, onların işletmesi ve en verimli şekilde değerlendirilmesi de dahil ciddi bir çalışmadan bahsediyoruz. Çalışmalar bittiğinde Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız ve hükümetteki arkadaşlarımızla da nihai istişare yaptıktan sonra açıklayıp yola koyulacağız."

Bakan Arslan, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce (SHGM) Yer Hizmetleri Yönetmeliğinde yapılan değişikliğe ilişkin soruyu yanıtladı.

Havalimanına gelen yolcunun şehir merkezine dağılmasıyla ilgili geçmişten bu yana Havaş ve Büyükşehir Belediyelerinin çalıştığını, bunlara ilaveten 3'üncü bir metodun da geliştirildiğini söyleyen Arslan, "3'üncü bir metotta havayolu şirketinin kendisinin bir taşıma şirketiyle anlaşması. Havayolu şirketinin uçakla getirdiği yolcunun, anlaştığı taşıma şirketi marifetiyle başka yerlere taşınması." diye konuştu.

Arslan, bu konuda yeni bir düzenleme yaptıklarını anımsattı.

Eskisi gibi Havaş ve Büyükşehir Belediyelerinin taşıma yapabileceğini aktaran Arslan, şu bilgileri verdi:

"3'üncü taşıma türü de şu; havayolu işletmecisi yani Devlet Hava Meydanları İşletmesi veya HEAŞ tarafından yapılacak ihale sonucunda bir servis şirketiyle anlaşılacak. Bu şirket, bütün havayolu şirketlerinin yolcularını taşıyabilecek; yolcunun parasını kendisi vermesi şartıyla. Böylece de kavganın önüne geçmiş olacağız ancak geçmişten beri anlaşması olup taşıma yapanlar, yıl sonuna kadar taşıma yapmaya devam edebilecek. Yıl sonu itibarıyla da bu dediğimiz yöntemi uygulamış olacağız."

Sürücülere bayramda trafikte dikkatli olmaları ve kurallara uymaları uyarısında bulunan Arslan, acele edilmemesi, işaret ve işaretçilere dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

Kaza kara noktalarını, riskli bölgeleri, sürücülerin çok hata yaptığı alanları belirleyip İçişleri Bakanlığı ile paylaştıklarını bildiren Arslan, bayram süresince çok zaruri olanlar dışında, ilave trafik oluşturmamak adına yol çalışması yapmayacaklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı