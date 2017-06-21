Ana Sayfa | TÜRKİYE 21/06/2017 09:12

Vatandaşlar şok yaşadı 12 metre uzunluğundaki balina karaya vurdu

beyaz ölü balina

Hatay'da sahil kenarında 12 metre uzunluğundaki balinayı görev vatandaşlar polise koştu

Hatay'ın Arsuz ilçesi Karaağaç Mahallesi'nde denizin kenarında karaya vurmuş yaklaşık 12 metre uzunluğundaki ölü beyaz balinayı gören vatandaşlar sahile akın etti. Ölü ve çürümüş olduğu görülen balinadan gelen kötü kokular üzerine vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi.

RÜZGAR VE DALGA YAPILACAK MÜDAHALEYE ENGEL OLDU

Balinanın bulunduğu noktaya gelen emniyet ekipleri ise durumu hemen sahil güvenlik ve İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Deniz Bilimleri Fakültesi görevlilerine haber verdi.Balinanın bulunduğu yere gelen yetkililer rüzgar ve dalga nedeniyle balinaya müdahale edemezken, sahil kenarında bekleyen balinanın dalgaların dinmesinin ardından çekileceği öğrenildi.

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