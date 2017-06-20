Ana Sayfa | TÜRKİYE 20/06/2017 11:19

Askeri konvoya saldırı düzenlendi, şehit ve yaralılar var

şehit haberleri

Hakkari'nin Çukurca ilçesinden Van’a giden askeri konvoya teröristlerce roketatar ve uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda 1 askerin şehit olduğu, 6 askerin yaralandığı bildirildi

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, saat 23.00 sularında Hakkari 2’nci Hudut Tugay Komutanlığında görevli personelin Çukurca’dan Van’a intikali sırasında konvoya bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen roketatar ve uzun namlulu silahlarla saldırı sonucu 1 askerin şehit olduğu, 6 askerin yaralandığı belirtildi.

Yaralanan askerlerin hastaneye sevk edildiği ifade edildi, şehide Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensuplarına ve Türk milletine başsağlığı, yaralı askere acil şifa dileğinde bulunuldu.

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