Teröristlere ait 3 katlı sığınak bulundu

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamaya göre 7 bin 742 güvenlik personelinin katılımıyla 28 Mayıs'ta başlatılan operasyon devam ediyor

Dün Lice ilçesi Türeli köyü Kalkanlı mezrası mülki sınırları içerisinde 2 farklı yerde bir grup terörist ile çıkan çatışmada biri yaralı 2 teröristin yakalandığı belirtilen açıklamada, Bağlan köyü mücavir alanında yapılan aramada kalaşnikof piyade tüfeği, 2 şarjör ve 15 fişeğin ele geçirildiği ifade edildi.

Adli makamlardan alınan kararlara istinaden 5 köy ve 4 mezrada, 75 ev ve eklentilerinde arama yapıldığı belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

"Teröristlere ait 3 mağara ve 8 sığınak içinde ve çevresinde yapılan aramada, 3 uzun namlulu silah, 2 tabanca, 8 el bombası, 6 muhtelif şarjör, 32 muhtelif fişek, 11 tabanca susturucusu, 24 mutfak tüpü, 100 kilogram amonyum nitrat, 2 fünye, 2 jeneratör, 6 el telsizi, 32 büyük pil, 20 uyku tulumu, 2 hücum yeleği, 10 terörist kıyafeti, 750 kilogram gıda malzemesi, çok sayıda konserve, tıbbi malzemeler, çok sayıda sargı bezi, şırınga, antibiyotik, ameliyat seti, kas gevşetici ele geçirildi."

Bir ton 255 kilogram esrar ele geçirildi

Operasyonda narkoterörizmle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda 767 kilogramı kubar olmak üzere bir ton 255 kilogram esrar ile 963 bin 406 kök Hint keneviri bulunduğu kaydedilen açıklamada, bölgede yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması için teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonel faaliyetlere artan bir azim ve kararlılıkla devam edildiği belirtildi.