Ankara'da 3 bin polisle şafak operasyonu

Ankara'da 3 bin polisin katılımıyla 15 Temmuz'da şehit olan Emniyet Amiri Cüneyt Bursa'nın adı verilen uyuşturucu satıcılarına yönelik "şafak operasyonu"nda 200'den fazla kişi gözaltına alındı

Başkentte sabah saatlerinde başlatılan "Şehit Emniyet Amiri Cüneyt Bursa Operasyonu"nda uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi. Özel hareket timleri, asayiş ekipleri ve narkotik köpeklerin de katıldığı operasyona iki polis helikopteri de havadan destek verdi.Helikopter kameralarından naklen alınan görüntülerin operasyon merkezinde dakika dakika izlendiği operasyonda, kaçmaya çalışan şüpheliler havadan takiple anında yakalandı.Operasyona katılan narkotik köpekler de birçok ev ve arabada yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ve silah yakaladı. Altındağ'da bir apartman dairesine düzenlenen operasyonda arama yapan narkotik köpeği, evin iki ayrı noktasında alüminyum folyoya sarılı eroin buldu. Ankara Emniyet Müdürü Mahmut Karaaslan, operasyona katılan birimlerle bir araya gelerek başarılarından dolayı kutladı. Gazetecilere açıklama yapan Karaaslan, "Narkotik Şube Müdürlüğümüzün öncülüğünde 6 ay gibi bir uzun süredir süren çalışmalar bugün operasyona dönüştürüldü." dedi.Operasyona 3 bin polisten oluşan 600 ekibin katıldığını ve 250 civarında noktaya operasyon düzenlediğini aktaran Karaaslan, şunları kaydetti:

"Şu anda 200’e yakın gözaltı var. Bir miktar uyuşturucu ve silah ele geçirildi. Bunlar şu anda toplanıyor, daha sonra sizlere açıklanacak. Şu anda gözaltına alma sayısı, arkadaşlarımızın bana verdiği bilgiye göre Türkiye rekoru. Çok uzun emek gerektiren bir çalışmaydı, çok şükür arkadaşlarımız bugün başarı ile sonuçlandırdı."