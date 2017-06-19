Kuşadası'ndan kötü haber, zehirlenen onlarca öğrenci hastaneye kaldırıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bulunan bir anaokulunda zehirlenen 56 kişi hastanede tedavi altına alındı

Kuşadası’nda bir anaokulunda eğitim gören öğrenciler, menüsünde tavuk, pilav ve ayran bulunan öğle yemeğinin ardından fenalaştı. Rahatsızlanan öğrenciler, öğrenciler Kuşadası Devlet Hastanesi, Özel Kuşadası Hastanesi ve Özel Gözde Hastanesine nakledildi. Çocukların bir bölümü ayakta tedavi edilirken, durumları ağır olan çocuklar ise hastanelerde tedavi altına alındı. Kuşadası Devlet Hastanesinde tedavi gören ve durumu ağırlaşan 5 çocuk ise ambulanslarla Aydın Devlet Hastanesine sevk edildi.

Hastanelerde yapılan ilk incelemelerde çocukların öğle yemeğinden zehirlendiği öğrenildi. Hastane yetkilileri, kesin sonucun tahlil ve çocuklara verilen yemekten numune alınmasından sonra ortaya çıkacağını söyledi.