Gözaltına alınan 31 avukat FETÖ'den tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ'nün avukat yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 31 avukat tutuklandı

Gözaltına alınan avukatlar önce Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na götürüldü.Soruşturmayı yürüten Başsavcıvekili Hasan Yılmaz, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu tespit edilen 31 şüpheli avukatı, ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk etti. Şüphelilerden 11'i de adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmaları istemiyle hakimliğe gönderildi. Savcılık, gözaltına alınan diğer 3 şüphelinin ise serbest bırakılmasını kararlaştırdı. Hakimliğe sevk edilen 31 avukat, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.