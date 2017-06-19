Ana Sayfa | TÜRKİYE 19/06/2017 19:12

Dışişleri Bakanlığından Londra'daki saldırıya ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı

İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşanan terör saldırısının ardından Dışişleri Bakanlığı saldırıyı kınadı

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İngiltere'nin Finsbury Park bölgesindeki bir cami yakınlarında, Müslümanları hedef alan, bir kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan terör saldırısı kınandı. İşte o açıklama, "Kutsal ramazan ayında masum insanlara karşı düzenlenen ve Birleşik Krallık’ın geleneksel çok kültürlü, karşılıklı saygı ve hoşgörüye dayanan toplumsal düzenini ve huzur ortamını bozmayı amaçlayan bu saldırıyı en güçlü ifadelerle lanetliyoruz. Birleşik Krallık halkına içten taziyelerimizi sunuyor, hayatını kaybeden kişiye Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır, yaralananlara acil şifalar diliyoruz."

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