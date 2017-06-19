Ana Sayfa | TÜRKİYE 19/06/2017 10:02

Kırmızı fularlı kızın ailesi gözaltında

kırmızı fularlı kız

Herkesin kırmızı fularlı kız olarak bildiği teröristin anne ve babasının gözaltına aldığı öğrenildi

Terör örgütü propagandası yapmak suçundan hakkında yakalama kararı çıkarılan  kamuoyunda kırmızı fularlı terörist olarak tanınan Ayşe Deniz Karacagil'in anne ve babası gözaltına alındı.Baba Ömer Karacagil ile anne Nuray Erçağan'ın terörist olan kızlarının Kobani'deki cenazesinin ardından Suriye'den Lübnan'a, oradan uçakla Türkiye'ye geldikleri belirlendi. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda  gözaltına alınan Karacagil ve Erçağan'ın ilk işlemlerinin ardından Antalya'ya götürülecekleri öğrenildi.Terör örgütü PKK'ya katılan Ayşe Deniz Karacagil Mayıs ayı sonunda öldürülmüştü. Karacagil için geçtiğimiz hafta Kobani'de düzenlenen cenazesine anne ve babası da katılmıştı.

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