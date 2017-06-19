Ana Sayfa | TÜRKİYE 19/06/2017 09:58

Ortalık savaş alanına döndü, olay yerine TOMA sevk edildi

adanada kavga

Adana'da iki aile arasında çıkan kavgaya çok sayıda polis müdahale etti

Adana'nın Yüreğir ilçesindeki 19 Mayıs Mahallesi'nde 2 ailenin fertleri arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle her iki taraf birbirlerine taş ve sopalarla saldırdı.Olay yerine gelen polis, terör ve çevik kuvvet ekibiyle TOMA aracı sevk edildi. Ekipler, grubu tazyikli su ve biber gazıyla müdahale ederek dağıttı.Kavgada yaralanan 4 kişi, çevredekilerin yardımıyla hastaneye götürüldü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Dün aynı sokakta iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralanmıştı.

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