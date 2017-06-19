Ana Sayfa | TÜRKİYE 19/06/2017 09:20

Meteorolojiden gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

yağışlı hava

Meteorolojiden alınan son bilgiye göre Akdeniz'de şiddetli yağış bekleniyor

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Antalya Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yağışların Isparta ve Burdur'un doğusu ile Antalya'nın kuzeydoğu kesiminde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıkları sahil kesiminde değişmeyecek, iç kesimlerde ise 1 ila 3 derece düşecek.Rüzgarın güney ve batı yönlerden orta, yağış anında ise yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.Denizlerde de rüzgar Bodrum-Kumluca arası gün batısı ve lodostan fırtınamsı esmesi bekleniyor. Vatandaşlardan dikkatli olmaları istendi.

 

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