Ana Sayfa | TÜRKİYE 19/06/2017 09:16

Çorum'da feci kaza, 48 kişi yaralandı

yolcu otobüsü devrildi

Çorum'da bir yolcu otobüsü üst geçitten düştü. Kaza sonucunda ilk belirlemelere göre 48 kişi yaralandı

Giresun'dan Ankara'ya giden otobüs, Çorum-Sungurlu karayolundaki üst geçitten düşerek alt yolun kenarına devrildi.Kaza yerine çok sayıda polis, jandarma, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.Kazada ilk belirlemelere göre 48 kişi yaralandı.

Yaralılardan 3'ünün sağlık durumu kritik

Yaralılardan 3'ünün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.Vali Vekili Adem Saçan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Fatih Üstündağ, İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Ömer Sobacı ve İl Sağlık Müdürü Metin Öztürk, kaza yerine gelerek bilgi aldı.Vali Vekili Saçan ve beraberindekiler, daha sonra hastanelerde tedavi gören yaralıları ziyaret etti.

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