Ana Sayfa | TÜRKİYE 18/06/2017 20:15

Antalya'da nem oranı rekor kırdı, sahiller doldu taştı

antalya

Antalya'da nem oranı bugün yüzde 80'e yükseldi. Bu nedenle vatandaşlar sahil ve parkları doldurdu

Nem oranının yüzde 80'e ulaştığı Antalya'da sıcaktan bunalanlar sahilleri ve parkları doldurdu.Sıcak nedeniyle tatilciler Lara ve Konyaaltı sahillerinde denize girerek serinlemeye çalıştı. Bazı vatandaşların parklarda gölgelik alanlarda serinlemeye çalıştıkları görüldü. Nem nedeniyle kent üzerinde buluta benzer bir görüntü oluştu.Öte yandan bazı çocukların Kanal Mahallesi'ndeki Devlet Su İşlerine ait kanalda serinlemeye çalıştıkları görüldü. Ailelerinin denize girmelerine izin vermediği için kanalda serinlemeye çalıştıklarını söyleyen çocuklardan Emre Öztürk, tehlikeli olmasına karşın kanalda uzun süredir yüzdüklerini belirtti. Öztürk, "Kanalda bazen yengeç, yılan ve diğer böceklerle karşılaşıyoruz. Ancak buna rağmen yüzmeye devam ediyoruz." diye konuştu.

Antalya Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü, hava sıcaklığının 28, nem oranının yüzde 80 ve deniz suyu sıcaklığının ise 25 derece ölçüldüğünü bildirdi.

 

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