Ramazan Bayramı öncesi flaş haber otobüs biletleri tükendi

Ramazan Bayramına sayılı günler kala tatil öncesi otobüs biletlerinin tükendiği öğrenildi

Tüm Otobüsçüler Federasyonu (TOF) Genel Başkanı ve TOBB Karayolu Yolcu Taşımacılığı Sektör Meclis Başkanı Mustafa Yıldırım, okulların kapanmasının da ramazana denk geldiğini belirterek, tatil hareketliliğin Ramazan Bayramı dolayısıyla bugün itibarıyla başladığını söyledi.Bu hareketliliğin, 3 Temmuz'da sona ermesini beklediklerini anlatan Yıldırım, Ramazan Bayramı'nı da kapsayan yaklaşık 15 günlük sürede 13 milyon yolcunun taşınacağını dile getirdi. Yıldırım, "Otobüslerimiz 260 bin sefer yapacak ve 600 milyon liralık bilet satılacak. Biletler büyük ölçüde tükendi." diye konuştu.