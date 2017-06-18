Bakan Fikri Işık hastanedeki askerleri ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Fikri ışık, Manisa'ya giderek akşam yemeğinden sonra kusma ve bulantı şikayetiyle hastaneye kaldırılan askerleri ziyaret etti

Manisa'da Merkezefendi Devlet Hastanesinde tedavileri devam eden askerleri ziyaret etti, askerlere geçmiş olsun dileğine bulundu.Bakan Fikri Işık, ziyaretin ardından düzenlediği basın toplantısında, dün akşam saat 18.00'de akşam yemeği sırasında Batı Kışlasında toplu rahatsızlanma şikayetlerinin gerçekleştiğini söyledi.

Şikayeti olan askerlerin hastaneler sevk edildiğini aktaran Işık, şöyle konuştu:

"Bu akşam, akşam yemeğinde 5 bin 470 askerimiz yemek yedi. Bu yemekten etkilenen asker sayımız 590. Bu askerlerimizin hemen ilk muayeneleri ve müdahaleleri revir başta olmak üzere yapıldı. Hastenelere sevk edilen sayı 372. Şu an hastanelerdeki asker sayısı 72. Hayati tehlikesi olan yok. Yoğun bakımda olan askerimiz de yok. Şu ana kadar 51 askerimiz de tedbir amaçlı olarak hastanemizde tutuluyor. Özellikle Batı Kışlada da 40 askerimiz tedbir amaçlı müşahade altında.Hiç yemek yemedim dediği halde rahatsızlanarak hastaneye gelen de var. Sadece 'çorba içtim ve cacık yedim' şikayetiyle gelen de var. Menüdeki çorba, tavuk, pilav, cacık ve tatlının 'hepsini yedim' diyerek hastaneye gelen de var. Dolayısıyla tüm bu ifadelere dikkatlice bakıyoruz ve bu noktada alınması gereken hangi tedbir varsa, almanın gayreti içindeyiz." ifadelerini kullandı.