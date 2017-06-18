Ana Sayfa | TÜRKİYE 18/06/2017 09:14

Ege Denizi sallanmaya devam ediyor, işte son depremler

deprem haberleri

AFAD'ın sitesinden alınan verilere göre Ege Denizinde dün akşam 5.3 ve 4.2 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi

Depremin en çok hissedildiği Karaburun İlçesine bağlı Mordoğan Mahallesi'nde depremin ardından vatandaşlar sokağa taştı.Karaburun Belediye Başkanı Ahmet Çakır, her iki depremi de şiddetli bir şekilde hissettiklerini açıkladı. İlçe merkezi başta olmak üzere, 16 mahallede ekipleriyle hemen vatandaşlara ulaştıklarını anlatan Çakır, "Ekiplerimiz daha önceki depremde etkilenen mahallelerimize gitti. Bize intikal eden sıkıntılı bir durum yok." dedi. 

67 yaşındaki Nesrin Üstündağ depremin ardından evinden dışarı çıktığını belirterek, sahile geldiğini ve çok korktuğunu ifade etti.Günser Yüksekoğlu da bir haftadan bu yana Karaburun merkezli olan depremlerden çok etkilendiğini, arka arkaya meydana gelen depremden sonra arkadaşlarıyla deniz kenarına geldiğini aktardı. 

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