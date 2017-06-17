ABD İstanbul Konsolosluğundan vatandaşlara terör uyarısı

ABD İstanbul Başkonsolosluğu İstanbul'da yaşayan vatandaşlara dün gece için adres vererek terör saldırısı konusunda uyarı yaptı

Konsolosluk dün akşam internet sitesinden bir açıklama yayınlayarak, “ABD vatandaşlarını, olası bir terör tehdidine karşı Mecidiyeköy’de, özel olarak Ağaoğlu Sokak’taki artan Türk güvenlik önlemleri konusunda bilgilendirmek isteriz. Şu aşamada konsolosluk, terör tehdidiyle ilgili yeni bilgilere sahip değil ancak ABD vatandaşlarına 28 Mart’ta yayınlanan Seyahat Uyarısı’nın hala geçerli olduğunu hatırlatırız. Bölgede yaşayan ABD’liler daha dikkatli olmalılar” uyarısında bulundu.

UYARI SONRASI POLİS HAREKETE GEÇTİ

Dünün gece, İstanbul Mecidiyeköy'de bir AVM önünde özel harekat polisleri ve resmi polis ekiplerinin şüpheli gördükleri araçlar ve şahıslar üzerinde uygulama yaptığı görüldü. Uygulamada özel harekat polislerinin ağır silahları ile yoğun güvenlik önlemi alması ise dikkat çekti. Ekipler şüpheli araçlar ve şahıslar üzerinde didik didik arama yaptı.