Ana Sayfa | TÜRKİYE 17/06/2017 08:49

Ege Denizi sabaha karşı yeniden sallandı

son depremler

Sabaha karşı saat 06:40 civarında İzmir’in Karaburun açıklarında 4,7 şiddetinde deprem meydana geldi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünün verilerine göre, Ege Denizi’nde İzmir’in Karaburun açıklarında saat 06.40’ta Richter ölçeğine göre 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 13.8 kilometre derinliğindeki deprem bölgede kısa süreli paniğe neden oldu.

AFAD ise, depremin Richter ölçeğine göre 4.5 büyüklüğünde olduğunu duyurdu. Depremin merkez üssüne Türkiye’den en yakın yerleşim yerinin ise Hasseki Köyü olduğu açıklandı.

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