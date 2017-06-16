Tutuklanan eğitimcilere destek eyleminde hareketli dakikalar

Tutuklanan eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın açlık grevinin 100. günü nedeniyle Ankara'da toplanan gruba polis müdahale etti

Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın görev başına yeniden geri dönme amacıyla başlattığı açlık grevinin 100. günü nedeniyle Yüksel Caddesi’nde toplananlara polis müdahale etti. Kalabalığın İnsan Hakları Anıtı önüne gitmesine izin vermeyen polis, 10 kişiyi gözaltına aldı.

Meslekten ihraç edilen Gülmen ve Özakça Yüksel Caddesi’ndeki İnsan Hakları Anıtı önünde oturma eylemi başlatmış, işe geri dönme taleplerinin kabul edilmemesi üzerine açlık grevine başlamışlardı.

Geçtiğimiz günlerde tutuklanan Gülmen ve Özakça için yapılan eylemler nedeniyle Yüksel Caddesi günlerce kapalı kalmıştı. Gülmen ve Özakça’nın açlık grevi 100. gününe girerken, sağlık durumlarının giderek kötüleştiği yönünde bilgiler geliyor.