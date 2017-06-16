Berkin Elvan yaralandığı yerde anıldı

Gezi olayları sırasında Okmeydanında yaralanan ve günler sonra hayatını kaybeden Berkin Elvan bugün anıldı

Gezi Parkı eylemleri sırasında Okmeyda'nında polisin attığı gaz fişeğinin başına isabet etmesi sonucu yaralandıktan sonra hastanede tedavi altına alınan ve 14 yaşında hayatını kaybeden Berkin Elvan , gaz fişeği ile yaralanmasının dördüncü yıldönümünde, babası Sami Elvan, annesi Gülsüm Elvan ve Taksim Dayanışması Platformu tarafından anıldı. Berkin Elvan 'ın yaralandığı yere ekmek ve karanfil konuldu. Daha sonra da aile, yakınları, bazı arkadaşları ile platform üyeleri Elvan'ın, Feriköy Mezarlığı'ndaki mezarını ziyaret etti.

BERKİN'İN ANNESİNİN ZOR ANLARI

Anne Gülsüm Elva oğlunun mezarı başında ağıt yakarken , "Berkinim, oğlum, yavrum dayanamıyorum. Seni çok özledim. Seni kurtaramadım annem" diyerek dakikalarca gözyaşı döktü. Elvan'ın sürekli ağıt yakması ziyarete gelen yakınlarının duygulanmasına neden oldu.

BİR BABANIN İSYANI

Anne Elvan'ın ardından söz alan Berkin Elvan 'ın babası Sami Elvan, "Söyleyecek çok şey var; ama boğazımız düğümleniyor. Bugüne kadar söyledik hiçbir şey çıkmıyor. Bu ülkede haksızlık, hukuksuzluk olmasın adına mücadele veriyoruz. Bizim çocuklarımızı alenen öldüren kişiler halen ülkede hayatlarını devam ettirebiliyorlarsa burada bir sorun var demektir. Bu soruna da artık Türkiye'nin dur demesi gerekiyor. Hatta hatta dünyanın dur demesi gerekiyor" dedi.